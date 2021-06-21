В Индии выявили новый штамм коронавируса, который снижает активность антител у привитых и переболевших
Новый индийский штамм коронавируса отличается от ранее выявленной в Индии мутации наличием в спайковом белке мутации K417N, которая способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей
В индийском штате Махараштра выявили 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса. Медики назвали этот штамм «дельта плюс» (B.1.617.2.1).
Начальник Управления медицинского образования и исследований, доктор Татьярао П. Лахан сообщил в эфире телеканала India TV, что новый индийский штамм коронавируса отличается от ранее выявленной в Индии мутации наличием в спайковом белке мутации K417N, которая способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.
Таким образом, «дельта плюс» несет опасность для ранее переболевших людей и сделавших прививку от COVID-19.
Новый индийский штамм был выявлен в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. Местные власти с целью снижения темпов распространения «дельта плюс» закрыли районы, где были выявлены заболевшие.