21 июня 2021, 02:43
Ученые нашли лекарство, которое ускоряет процесс выздоровления ковидных больных
Специалисты считают очень действенным для ковидных больных препарат будесонид, который применятся при астме. Это лекарство оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммунодепрессивное действие
Фото: csn-tv.ru
Ученые Оксфордского университета нашли способ ускорить процесс выздоровления после заражения COVID-19.
Специалисты считают очень действенным для ковидных больных препарат будесонид, который применятся при астме. Это лекарство оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и иммунодепрессивное действие.
В Оксфордском университете отметили, что благодаря будесониду пациенты с коронавирусом выздоравливали в среднем быстрее на три дня, чем те, кого лечили по стандартным протоколам, сообщает РИА Новости.