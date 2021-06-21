Синоптики предупредили жителей европейской части России об аномальной жаре
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в беседе с РБК, что на будущей неделе температурный фон на 13–15 градусов будет превышать климатическую норму июня. Это уже считается аномалией
Синоптики предупредили жителей европейской части России о наступлении «африканской жары и засухи». Согласно прогнозу, воздух прогреется до 36 градусов.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в беседе с РБК, что на будущей неделе температурный фон на 13–15 градусов будет превышать климатическую норму июня. Это уже считается аномалией.
Синоптик отметил, что практически каждый день будет знаменоваться серией рекордов жары, которых не было никогда за всю более вековую историю наблюдений.
Евгений Тишковец предположил, что на этой неделе будет побит абсолютный максимум всего июня, который держится с 1901 года (+ 34,7 градуса).
В Москве и Московской области столбики термометров могут подниматься до 36 градусов. К выходным «похолодает» до 29 градусов, возможны дожди.