21 июня 2021, 01:12
В Ненецком АО ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пенсионеров, студентов и военных
Прививки до середины августа должны сделать люди старше 60 лет, сотрудники больниц, образовательных учреждений, МФЦ, ЖКХ, организаций соцобслуживания, работники сфер торговли, общепита, транспорта и энергетики
Фото: theins.ru
Власти Ненецкого автономного округа (НАО) ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий граждан.
В администрации региона сообщили, что прививки до середины августа должны сделать люди старше 60 лет, сотрудники больниц, образовательных учреждений, МФЦ, ЖКХ, организаций соцобслуживания, работники сфер торговли, общепита, транспорта и энергетики, госслужащие, военные, полицейские и студенты старше 18 лет.
Власти НАО отметили, что сейчас в регионе наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. С начала июня в округе выявляют по 40 заражений за сутки. По сравнению с маем месяцем заболеваемость выросла почти в три раза.