Москвич, которому полицейские перед митингом сломали ногу, сообщил о подмене медсправки
Московский дизайнер Константин Коновалов, которому сотрудники полиции сломали ногу перед акцией протеста в июле 2019 года, рассказал о подмене истории болезни в электронной медицинской карте. Об этом он написал в своем Twitter
Московский дизайнер Константин Коновалов, которому сотрудники полиции сломали ногу перед акцией протеста в июле 2019 года, рассказал о подмене истории болезни в электронной медицинской карте. Об этом он написал в своем Twitter.
В оригинальной выписке из больницы №67, куда москвича доставили с переломом ноги, говорилось, что его «избили сотрудники полиции». В новой версии указано, что Коновалов получил «бытовую травму в результате падения на улице».
Кроме того, в старом варианте медики оценили состояние здоровья дизайнера как средней тяжести, а в новом - как удовлетворительное.
Константин Коновалов особо подчеркнул, что выписку подменили в электронной карте в системе ЕМИАС, где хранятся все медицинские документы москвичей в цифровом виде.
Напомним, что Коновалов совершал пробежку в центре Москвы перед началом протестной акции. Сотрудники полиции побежали за ним, повалили на землю и сломали ему ногу. Силовиков к ответственности за превышение полномочий привлекать не стали, а дизайнера оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митингов.