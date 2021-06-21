21 июня 2021, 00:34
Власти США анонсировали новые санкции против России из-за ареста Алексея Навального
Советник американского президента по национальной безопасности, что ранее Джо Байден подписал указ, который упрощает процедуру введения новых санкций против России по некоторым аспектам
Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда
Власти США анонсировали новые санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в интервью CNN, что ранее Джо Байден подписал указ, который упрощает процедуру введения новых санкций против России по некоторым аспектам.
Предполагается, что новый пакет санкций коснется российского газопровода «Северный поток-2», который из-за финансовых ограничений со стороны США не могут сдать в установленные сроки.
Напомним, в ходе недавней встречи с Владимиром Путиным Джо Байден заявил, что если Алексей Навальный скончается в тюрьме, то для российских властей это будет иметь катастрофические последствия.