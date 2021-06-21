21 июня 2021, 00:03
В Нижегородской области гостей на свадьбе обязали прививаться от COVID-19
Власти Нижегородской области обязали участников и гостей свадебных церемоний делать прививки от коронавируса перед мероприятием или сдавать ПЦР-тесты
Фото: mediafenix.ru
Власти Нижегородской области обязали участников и гостей свадебных церемоний делать прививки от коронавируса перед мероприятием или сдавать ПЦР-тесты.
Теперь сотрудники ЗАГСов будут требовать от них предоставить сертификат о вакцинации с портала «Госуслуг» с QR-кодом, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста не старше трех дней или справку о наличии антител не старше 60 дней.
В региональном ЗАГСе сообщили, что молодожены и их гости также должны во время церемонии находиться в защитных масках.
В торжественном зале ЗАГСа смогут присутствовать не более 20 гостей. Если церемония бракосочетания проходит на открытых пространствах, то число гостей можно увеличить до 50 человек.