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Общество
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21 июня 2021, 00:03

В Нижегородской области гостей на свадьбе обязали прививаться от COVID-19

Власти Нижегородской области обязали участников и гостей свадебных церемоний делать прививки от коронавируса перед мероприятием или сдавать ПЦР-тесты

В Нижегородской области гостей на свадьбе обязали прививаться от COVID-19
Фото: mediafenix.ru

Власти Нижегородской области обязали участников и гостей свадебных церемоний делать прививки от коронавируса перед мероприятием или сдавать ПЦР-тесты.

Теперь сотрудники ЗАГСов будут требовать от них предоставить сертификат о вакцинации с портала «Госуслуг» с QR-кодом, справку с отрицательным результатом ПЦР-теста не старше трех дней или справку о наличии антител не старше 60 дней.

В региональном ЗАГСе сообщили, что молодожены и их гости также должны во время церемонии находиться в защитных масках.

В торжественном зале ЗАГСа смогут присутствовать не более 20 гостей. Если церемония бракосочетания проходит на открытых пространствах, то число гостей можно увеличить до 50 человек.

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