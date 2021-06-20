20 июня 2021, 13:18
Детский омбудсмен предложила выплачивать декретные деньги бабушкам и дедушкам
Анна Кузнецова предложила ввести специальные выплаты для бабушек и дедушек, которые помогают своим дочерям, находящимся в декретном отпуске
Фото: infosmi.net
Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова предложила ввести специальные выплаты для бабушек и дедушек, которые помогают своим дочерям, находящимся в декретном отпуске.
Детский омбудсмен отметила, что в России есть такая традиция - это помощь бабушек и дедушек в воспитании детей. В этой связи было бы целесообразно поддержать их специальными «декретными» выплатами.
«Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно», — заявила Анна Кузнецова, слова которой приводит «Интерфакс».
Отметим, что с предложением о декретных выплатах бабушкам и дедушкам Анна Кузнецова выступила на съезде «Единой России», который проходит в эти выходные.