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Политика
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20 июня 2021, 11:09

Участники съезда «Единой России» проигнорировали антиковидные требования

Участники партийного съезда «Единой России» проигнорировали антиковидные меры, хотя в анонсах пресс-службы партии власти утверждалось, что мероприятие пройдет при условии строгого соблюдения всех мер антикоронавирусной безопасности

Участники съезда «Единой России» проигнорировали антиковидные требования
Фото: Sputnik/ REUTERS

Участники партийного съезда «Единой России» проигнорировали антиковидные меры, хотя в анонсах пресс-службы партии власти утверждалось, что мероприятие пройдет при условии строгого соблюдения всех мер антикоронавирусной безопасности. Часть партийцев были на мероприятии без защитных масок, и это с учетом резкого роста заболеваемости коронавирусом в Москве.

«Открытые медиа» насчитали на съезде не менее 16 человек без масок и перчаток. В списке нарушителей оказались премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, депутаты Александр Карелин и Александр Хинштейн.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов по поводу несоблюдение антиковидных норм на съезде «Единой России» заявил, что это наглядный пример лицемерия партии власти. «Они нам декларируют одни вещи: носите маски, перчатки, а сами плюют на эти правила!», - возмутился депутат.

Стоит также отметить, что власти ранее сорвали съезды независимых муниципальных депутатов под предлогом нарушения санитарных норм во время пандемии.

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