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Санкт-Петербург
20 июня 2021, 10:53

Глава Петербурга поручил вакцинировать от коронавируса 65% чиновников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел новые антиковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Среди нововведений - вакцинация 65% чиновников

Глава Петербурга поручил вакцинировать от коронавируса 65% чиновников
Фото: evo-rus.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел новые антиковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Среди нововведений - вакцинация 65% чиновников.

Согласно распоряжению губернатора, с 21 июня в северной столице закрываются для посетителей аквапарки и аттракционы. С 20 июня в фан-зону Евро на Конюшенной площади будут пускать не более 3 тысяч человек, а на территорию тематического парка в «Юбилейном» - не более тысячи человек.

На мероприятия численностью более 75 человек власти разрешат пускать только при предоставлении справки об отрицательном результате теста на коронавирус.

Водный транспорт в Петербурге может работать только «при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности».  

Александр Беглов также поручил до 15 августа вакцинировать от коронавируса сотрудников исполнительных органов государственной власти, госучреждений и государственных унитарных предприятий. Всего до указанного срока необходимо вакцинировать 65% чиновников.

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