Глава Петербурга поручил вакцинировать от коронавируса 65% чиновников
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел новые антиковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Среди нововведений - вакцинация 65% чиновников
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел новые антиковидные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Среди нововведений - вакцинация 65% чиновников.
Согласно распоряжению губернатора, с 21 июня в северной столице закрываются для посетителей аквапарки и аттракционы. С 20 июня в фан-зону Евро на Конюшенной площади будут пускать не более 3 тысяч человек, а на территорию тематического парка в «Юбилейном» - не более тысячи человек.
На мероприятия численностью более 75 человек власти разрешат пускать только при предоставлении справки об отрицательном результате теста на коронавирус.
Водный транспорт в Петербурге может работать только «при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности».
Александр Беглов также поручил до 15 августа вакцинировать от коронавируса сотрудников исполнительных органов государственной власти, госучреждений и государственных унитарных предприятий. Всего до указанного срока необходимо вакцинировать 65% чиновников.