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Общество
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19 июня 2021, 09:17

В России продажу авиабилетов могут привязать к сертификатам о вакцинации

Министерство транспорта России обратилось к авиакомпаниям с требованием предоставить пассажирам возможность авторизоваться на их сайтах для покупки билетов по сертификату о вакцинации против коронавируса

В России продажу авиабилетов могут привязать к сертификатам о вакцинации
Фото: 1obl.ru

Министерство транспорта России обратилось к авиакомпаниям с требованием предоставить пассажирам возможность авторизоваться на их сайтах для покупки билетов по сертификату о вакцинации против коронавируса.

РБК со ссылкой на письмо Минтранса в адрес авиаперевозчиков сообщает, что поручение по верификации пассажиров по сертификату о сделанной прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Сведения о вакцинации граждан должны браться с портала «Госуслуги».

В правительстве не исключили, что пассажирам придется  предоставлять справку о прививке при покупке билетов на все виды транспорта, а не только на самолеты.

Примечательно, что информация о привязке сертификатов о вакцинации к покупке авиабилетов появилась сразу после того, как оперштаб сообщил о возобновлении авиасообщения с Турцией, Кипром, Болгарией и другими популярными у туристов странами.

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