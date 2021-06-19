В России продажу авиабилетов могут привязать к сертификатам о вакцинации
Министерство транспорта России обратилось к авиакомпаниям с требованием предоставить пассажирам возможность авторизоваться на их сайтах для покупки билетов по сертификату о вакцинации против коронавируса
Министерство транспорта России обратилось к авиакомпаниям с требованием предоставить пассажирам возможность авторизоваться на их сайтах для покупки билетов по сертификату о вакцинации против коронавируса.
РБК со ссылкой на письмо Минтранса в адрес авиаперевозчиков сообщает, что поручение по верификации пассажиров по сертификату о сделанной прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Сведения о вакцинации граждан должны браться с портала «Госуслуги».
В правительстве не исключили, что пассажирам придется предоставлять справку о прививке при покупке билетов на все виды транспорта, а не только на самолеты.
Примечательно, что информация о привязке сертификатов о вакцинации к покупке авиабилетов появилась сразу после того, как оперштаб сообщил о возобновлении авиасообщения с Турцией, Кипром, Болгарией и другими популярными у туристов странами.