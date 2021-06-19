Российский «Газпром» взял на себя ответственность за крупную утечку метана
Российская государственная компания «Газпром» взяла на себя ответственность за одну из самых крупных утечек метана за последнее время. Утечку идентифицировали благодаря анализу данных со спутника, который был предоставлен фирмой Kayrros SAS
Российская государственная компания «Газпром» взяла на себя ответственность за одну из самых крупных утечек метана за последнее время. Утечку идентифицировали благодаря анализу данных со спутника, который был предоставлен фирмой Kayrros SAS.
В «Газпроме» признали, что во время ремонта газопроводов 4 июня 2021 года произошла утечка 2,7 млн кубических метров метана. Экологи отметили, что такой объем выбросов производят 40 тысяч машин с двигателями внутреннего сгорания в США за год.
Специалисты Kayrros оценили выбросы в 395 метрических тонн в час (порядка 583 тысяч кубометров). Это утечка стала рекордной для нефтегазовой отрасли с 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.
В «Газпроме» сообщили, что инцидент произошел после обнаружения проблемы на газопроводе «Уренгой-Центр 1» в республике Татарстан. В компании заверили, что смогли сократить потенциальные выбросы на 22%, однако из-за срочности задачи у них не получилось использовать мобильную компрессионную станцию для ограничения утечки.
Между тем, в Kayrros заявили, что это не единственная утечка метана из трубопроводов «Газпрома». Аналогичный инцидент произошел 24 мая текущего года. В самом «Газпроме» пояснили, что это связано с двухдневными плановыми работами на участке в Башкирии. Тогда выбросы составили в 900 тысяч кубометров, что не противоречит принятым в отрасли правилам безопасности.