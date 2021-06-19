В Москве возбудили 24 уголовных дела о продаже фиктивных сертификатов о вакцинации
В Москве сотрудники правоохранительных органов возбудили 24 уголовных дела по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации и справок о наличии антител к коронавирусу
В Москве сотрудники правоохранительных органов возбудили 24 уголовных дела по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации и справок о наличии антител к коронавирусу.
В ГУ МВД по Москве сообщили, что 23 дела возбуждены по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», а одно – по статье «Мошенничество». Материалы по трем делам уже направлены в суд, сообщает ТАСС.
В полиции рассказали, что в ходе проверочной закупки задержали женщину, которая за 5 тысяч рублей продавала фиктивные сертификаты о вакцинации против COVID-19. По другому аналогичному делу силовики задержали мужчину-курьера с поддельными справками о наличии антител к коронавирусу на разные имена.
Напомним, ранее издание Baza сообщило о продаже сертификатов о вакцинации против коронавируса с подтверждением на портале «Госуслуги». Стоимость таких ковид-паспортов составляет от 10 до 30 тысяч рублей.