Власти пообещали возобновить авиасообщение с Турцией, Болгарией и Кипром в конце июня
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, анонсировал возобновление авиасообщения с Турцией и еще несколькими странами с 22 июня
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, анонсировал возобновление авиасообщения с Турцией и еще несколькими странами с 22 июня.
В этот список помимо Турции вошли Болгария, Кипр, Италия, США, Бельгия, Северная Македония, Иордания и Ирландия.
В оперштабе отметили, что официально решение о возобновлении авиасообщений с указанными странами вступит в силу с 28 июня.
Одновременно с этим власти обещают увеличить количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.
Ранее российские туроператоры обратились к оперштабу с просьбой возобновить авиасообщение с популярными туристическими странами, поскольку отечественные курорты сильно перегружены, а многие граждане рискуют второе лето остаться без моря.