Россияне сообщили о случаях вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» вместо «Спутника V» без их согласия
Россияне, согласившиеся пройти вакцинацию от коронавируса, пожаловались на «подмену» препарата. Граждане сообщили, что дали согласие на «Спутник V», но им вкололи вакцину «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор»
Россияне, согласившиеся пройти вакцинацию от коронавируса, пожаловались на «подмену» препарата. Граждане сообщили, что дали согласие на «Спутник V», но им вкололи вакцину «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор».
С такой жалобой в редакцию «Новой газеты» обратились читатели из Москвы, Севастополя, Самары, Ленинградской области, Владивостока и Красногорска.
Так, москвичка Ольга рассчитывала привиться «Спутником V», а уже после укола ей пришло смс-сообщение о том, что ей поставили вакцину «ЭпиВакКорона». При этом в сертификате о вакцинации москвички указали «ГамКовидВак» («Спутник V»).
Читатель из Севастополя рассказал, что во время прививки в одном из передвижных центров медработники говорили, что людей прививают «Спутником V», но во время второго укола он узнал, что ему поставили «ЭпиВакКорону».
Жительница Ленинградской области Жанна рассказала, что заполнила бланк на вакцинацию «Спутником V», но укол ей сделали другим препаратом. «К тому времени, когда я пришла на ревакцинацию, я уже посмотрела, что клинические испытания не пройдены. На это мне тоже расплывчато ответили, что ничего страшного, все в порядке», - рассказала женщина.
Жительнице Самары в поликлинике в ответ на возмущение из-за замены вакцины заявили, что разницы никакой нет. А читательницы из Владивостока сообщили, что первый укол им сделали «Спутником», а второй – «ЭпиВакКороной». Женщины обратились на горячую линию «Стопкоронавирус.рф», где заявили, что смешивать вакцины «категорически нельзя».
Мужчине Красногорска оба раза вкололи «ЭпиВакКорону», но в бланке добровольного согласия на прививку указали «Спутник V». Антитела после прививки препаратом «Вектора» у него не выработались, поэтому он сделал ревакцинацию «Спутником».