Работникам «АвтоВАЗа» пообещали премию в 1,5 тысяч рублей за прививку от коронавируса
Руководство тольяттинского «АвтоВАЗа» пообещало выплатить сотрудникам, в том числе дочерних предприятий, премии в размере 1,5 тысяч рублей за прививку от коронавируса
Руководство тольяттинского «АвтоВАЗа» пообещало выплатить сотрудникам, в том числе дочерних предприятий, премии в размере 1,5 тысяч рублей за прививку от коронавируса.
Президент компании Николай Мор сообщил РБК, что денежная компенсация должна помочь «усилить желание сделать вакцину добровольно», хотя 1,5 тысячи рублей - «не такие большие деньги». Материальную помощь сотрудникам пообещали выплатить до 26 июля.
Премии также получат сотрудники, которые сделали прививку от COVID-19 ранее. Сколько работников отечественного автогиганта уже вакцинировались, не сообщается.
Отметим, что сотрудникам государственного телеканала Russia Today (RT) за прививку от коронавируса пообещали премии в размере 57 тысяч рублей, что в 38 раз больше автовазовского вознаграждения.