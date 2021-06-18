Глава Росприроднадзора, чьи родители-пенсионеры владеют элитной недвижимостью, назвала свою зарплату «не такой уж высокой»
Глава руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой рассказала о своей зарплате. По словам чиновницы, она получает не так уж и много – 250 тысяч рублей
Глава руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой рассказала о своей зарплате. По словам чиновницы, она получает не так уж и много – 250 тысяч рублей.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Светлана Радионова заявила, что эта сумма включает в себя премию, а зарплата у нее «всегда разная». «Не такая высокая у меня зарплата, как многим кажется», - добавила глава Росприроднадзора.
Отметим, что согласно декларации Светланы Радионовой за 2019 год, ее доход составил 27 млн рублей. При этом ее официальный доход за 2018 год составил 5,5 млн рублей. Такую разницу в доходах чиновница объяснила продажей недвижимости. Судя по всему, Радионова продала квартиру площадью 60,5 кв.м., которая ранее находилась в ее собственности.
Несмотря на скромные по меркам федеральных чиновников доходы, родители-пенсионеры г-жи Радионовой, как выяснили борцы с коррупцией, владеют четырьмя квартирами в Москве общей стоимостью 655 млн рублей и недвижимостью в Ницце еще на 40 млн рублей. Родители Светланы Радионовой помимо этого имеют дом в Подмосковье площадью 600 кв.м и земельный участок на 34 сотки.
Короче говоря, классический пример российского чиновника, который вроде бы живет на одну зарплату, но имеет элитную недвижимость на родине и за границей.