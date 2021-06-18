18 июня 2021, 16:52
Госавтоинспекция сообщила о сбое в работе сервиса автомобильных штрафов
Госавтоинспекция России сообщила о техническом сбое на официальном сайте ведомства. Сейчас наблюдаются проблемы с загрузкой фотографий в онлайн-постановлениях о штрафах, сделанных комплексами фото- и видеофиксации
Фото: autosoren.ru
Госавтоинспекция России сообщила о техническом сбое на официальном сайте ведомства. Сейчас наблюдаются проблемы с загрузкой фотографий в онлайн-постановлениях о штрафах, сделанных комплексами фото- и видеофиксации.
В МВД изданию Autonews сообщили, что технические специалисты принимают все мер по устранению неполадок и возобновлению работы сервиса в штатном режиме.
В ведомстве добавили, что копии постановлений о выявленном нарушении ПДД и назначенном штрафе отправляют владельцам автомобилей в течение трех дней с момента фиксации нарушения.