18 июня 2021, 15:56
В Тульской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для групп риска
Власти Тульской области вошли в число регионов, где вводится обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий граждан. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что обязательная вакцинация в регионе вводится для групп риска
Власти Тульской области вошли в число регионов, где вводится обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий граждан.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что обязательная вакцинация в регионе вводится для групп риска.
Власти Тульской области сообщили, что за последнюю неделю ежедневный прирост случаев новых заражений и показатели госпитализации увеличились на 60%. В этой связи в регионе были введены дополнительные ограничения и отменены крупные мероприятия, в частности фестиваль «Дикая мята».
Напомним, ранее власти Москвы, Подмосковья, Сахалина и Кузбасса ввели обязательную вакцинацию госслужащих, работников торговли, ЖКХ, транспорта и сферы услуг.
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