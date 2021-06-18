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18 июня 2021, 15:38

Ученые ЦНИИ Минобороны разрабатывают лекарство против коронавируса в виде жвачки

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал работу над лекарством против коронавируса в виде жевательной резинки. Разработкой препарата занимается 48-й ЦНИИ оборонного ведомства

Ученые ЦНИИ Минобороны разрабатывают лекарство против коронавируса в виде жвачки
Фото: Яндекс.Карты

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России начал работу над лекарством против коронавируса в виде жевательной резинки. Разработкой препарата занимается 48-й ЦНИИ оборонного ведомства.

Отметим, что специалисты этого ЦНИИ совместно с коллегами из Научно-исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи участвовали в создании вакцины от коронавируса «Спутник V».

Глава института Сергей Борисевич в беседе с РБК подтвердил, что ученые ведут разработку лекарства от COVID-19 в виде жвачки.

Кроме того, в этом ЦНИИ ведется работа над мукозальной вакциной против коронавирусной инфекции в виде жевательных таблеток и пастилы. Когда препарат будет выпущен в гражданский оборот, не сообщается.

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