18 июня 2021, 15:38
Ученые ЦНИИ Минобороны разрабатывают лекарство против коронавируса в виде жвачки
Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал работу над лекарством против коронавируса в виде жевательной резинки. Разработкой препарата занимается 48-й ЦНИИ оборонного ведомства
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Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России начал работу над лекарством против коронавируса в виде жевательной резинки. Разработкой препарата занимается 48-й ЦНИИ оборонного ведомства.
Отметим, что специалисты этого ЦНИИ совместно с коллегами из Научно-исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи участвовали в создании вакцины от коронавируса «Спутник V».
Глава института Сергей Борисевич в беседе с РБК подтвердил, что ученые ведут разработку лекарства от COVID-19 в виде жвачки.
Кроме того, в этом ЦНИИ ведется работа над мукозальной вакциной против коронавирусной инфекции в виде жевательных таблеток и пастилы. Когда препарат будет выпущен в гражданский оборот, не сообщается.