В Москве плановую медицинскую помощь будут оказывать только привитым пациентам
Департамент здравоохранения Москвы дал распоряжение больницам оказывать плановую медицинскую помощь только пациентам, привитым от коронавируса. Исключение чиновники сделали только для пациентов с онкологией и заболеваниями крови
Департамент здравоохранения Москвы дал распоряжение больницам оказывать плановую медицинскую помощь только пациентам, привитым от коронавируса. Исключение чиновники сделали только для пациентов с онкологией и заболеваниями крови.
В заявлении департамента говорится, что каждый день из московских клиник пациентов переводят в ковидные стационары. В связи с необходимостью обеспечения безопасности пациентов плановая помощь будет оказываться только вакцинированным гражданам.
Введенные ограничения также не распространяются на госпитализацию москвичей, которым прививка от коронавируса противопоказана по состоянию здоровья.
Напомним, что за минувшие сутки в Москве было зарегистрировано более 9 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Этот показатель стал рекордным для столицы с начала пандемии.
В связи с катастрофической эпидобстановкой мэр Москвы Сергей Собянин распорядился вакцинировать в обязательном порядке 60% чиновников и работников сферы услуг.