Российский экооператор составил перечень рекомендованной к запрету пластиковой упаковки
Российский экологический оператор (РЭО) составил перечень одноразовых товаров, которые рекомендованы к запрету для розничных продаж и замене экологичными альтернативами. Всего в этот список вошло 28 категорий упаковок и товаров, которые не поддаются переработке
Российский экологический оператор (РЭО) составил перечень одноразовых товаров, которые рекомендованы к запрету для розничных продаж и замене экологичными альтернативами. Всего в этот список вошло 28 категорий упаковок и товаров, которые не поддаются переработке.
РЭО предлагает ввести запрет на различные виды пакетов: бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков), дойпак (гибкая вакуумная упаковка, пластиковый пакет с донышком), флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом), пакет в форме кувшина, вакуумная или термоусадочная пакет/пленка толщиной до 20 миллиметров.
Также к запрету рекомендованы непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки, пластиковые стаканчики, тарелки, крышки от стакана для напитков, подложки, упаковки-ракушки, трубочки, мешалки и одноразовые столовые приборы, ложемент из пенопласта для транспортировки товаров, тубы для зубной пасты, кремы из композитного материала, пластиковые капсулы от кофе, саше-пакеты, реторт-пакеты, яичная упаковка для обычных и перепелиных яиц, блистерная упаковка (кроме лекарств), контейнер для консервов, аэрозольная упаковка из композитного материала, коробка/пачка для табачной продукции и ватные палочки.
В конце мая 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство готовит законопроект, который запрещает использовать в быту пластик, неподдающийся переработке.
По данным экологов, одноразовый пластик является главным загрязнителем прибрежных зон России.