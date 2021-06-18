Телеканал «Грозный» подал в суд на издание «Проект» из-за расследования о женах Кадырова
Директор «Грозного» Чингиз Ахмадов просит суд обязать «Проект» удалить видео на YouTube, запретить изданию распространять сюжеты с использованием их материалов, а также взыскать с издания 20 тысяч рублей
Чеченский государственный телеканал «Грозный» подал иск в арбитражный суд к изданию «Проект». Поводом для обращения в суд стало «нарушение авторских прав» из-за использования в расследовании о женах главы Чечни Рамзана Кадырова фрагмента из новостного сюжета регионального телеканала.
Ранее «Грозный» направил жалобу в администрацию YouTube, из-за чего расследование «Проекта» было заблокировано до проведения собственного разбирательства (которое так и не было закончено).
«Чтобы подкрепить свои позиции, ЧГТРК «Грозный» подал на нас в суд и передал исковое заявление в YouTube», - сообщили в редакции «Проекта».
Директор «Грозного» Чингиз Ахмадов просит суд обязать «Проект» удалить видео на YouTube, запретить изданию распространять сюжеты с использованием их материалов, а также взыскать с издания 20 тысяч рублей.
В «Проекте» на это заявили, что российское законодательство разрешает использование коротких фрагментов из других СМИ с указанием первоисточника, но признали, что с учетом российских реалий в чеченском суде их шансы доказать свою правоту стремятся к нулю.
Напомним, что в расследовании «Проекта» говорилось о предполагаемой второй жене Рамзана Кадырова Фатиме Хазуевой – финалистке конкурса «Краса Чечни -2006». Хазуевой принадлежит дворец в центре Грозного на берегу реки Сунжа, расположенный напротив рабочей резиденции главы республики и три квартиры в Москве стоимостью 50, 120 и 200 млн рублей. Официально Фатима Хазуева работает в администрации главы Чечни, а ее зарплата составляет около 100 тысяч рублей.