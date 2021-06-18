В Москве за сутки выявили рекордное число новых заражений коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии COVID-19
В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии COVID-19.
В московском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за сутки госпитализированы 1 764 человека, 78 пациентов скончались от осложнений. В настоящее время на аппаратах ИВЛ находятся 556 человек.
В связи с катастрофической ситуацией в столице мэр Сергей Собянин объявил о введении новых антикоронавирусных ограничений. Так, с 21 по 29 июня будут закрыты детские игровые комнаты и зоопаркы, фудкорты могут работать только на доставку, кафе, бары и рестораны должны работать только до 23.00.
Одновременно с этим, 19 июня в Москве откроются «бесковидные рестораны». Это заведения, где все сотрудники будут привиты от коронавируса. Гостям этих заведений необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.
В столичных парках запрещается пользоваться беседками, спортивными и игровыми площадками, но можно сидеть на скамейках.