18 июня 2021, 12:46
Бывшего зампреда Центробанка РФ задержали по делу о растрате
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы Центробанка РФ и завкафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко
Фото: gorodche.ru
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы Центробанка РФ и завкафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко.
Экономиста задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Еще один фигурант дела – бизнесмен Максим Пальчун, сообщает ТАСС.
Подробности уголовного дела в правоохранительных органах не сообщили.