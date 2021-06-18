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18 июня 2021, 11:59

Магаданский депутат от «Единой России» после охоты сфотографировался на фоне сотен мертвых птиц

«Новая газета» объявила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за информацию о человеке, который позирует на фотографии на фоне сотен мертвых гусей. Трупами птиц он выложил на снегу надпись «Чукотка 2021»

Магаданский депутат от «Единой России» после охоты сфотографировался на фоне сотен мертвых птиц
Фото: Новая газета

«Новая газета» объявила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за информацию о человеке, который позирует на фотографии на фоне сотен мертвых гусей. Трупами птиц он выложил на снегу надпись «Чукотка 2021».

Срезу несколько читателей сообщили изданию, что человек на фотографии – депутат Магаданской городской думы от «Единой России» Александр Крамаренко.

Один из читателей передал журналистам фотографии, выложенные самим Александром Крамаренко в Telegram-канале про охоту. На этих снимках он также позирует на фоне трупов птиц, но там лучше видно его лицо. После скандала в СМИ эти фото были удалены из соцсетей, но читатель успел их сохранить.

Фотографии были выложены в Telegram 10 мая 2021 года, а сезон охоты на водоплавающую дичь в Чукотском АО открылся только 15 мая.

По данным «Новой газеты», на борту чартерного рейса из Магадана, который приземлился в аэропорту Анадыря 26 или 27 апреля, могли быть и другие депутаты городской и областной думы Магадана.

В чукотской полиции сообщили журналистам, что без согласования с Москвой они не могут прокомментировать ситуацию. «Москва запретила выдавать прессе какую-либо информацию. Хотя местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана», - сообщил представитель ГУМВД по Чукотке.

Депутат Александр Крамаренко является владельцем четырех квартир, земельного участка, 15 нежилых помещений, двух Lexus и одного Land Cruiser, а также пятью фирмами в сфере оказания транспортных услуг. Парламентарий заявил «Новой», что на Чукотке охотилась «целая куча людей», а фотография – это фотошоп.

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