Магаданский депутат от «Единой России» после охоты сфотографировался на фоне сотен мертвых птиц
«Новая газета» объявила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за информацию о человеке, который позирует на фотографии на фоне сотен мертвых гусей. Трупами птиц он выложил на снегу надпись «Чукотка 2021»
«Новая газета» объявила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за информацию о человеке, который позирует на фотографии на фоне сотен мертвых гусей. Трупами птиц он выложил на снегу надпись «Чукотка 2021».
Срезу несколько читателей сообщили изданию, что человек на фотографии – депутат Магаданской городской думы от «Единой России» Александр Крамаренко.
Один из читателей передал журналистам фотографии, выложенные самим Александром Крамаренко в Telegram-канале про охоту. На этих снимках он также позирует на фоне трупов птиц, но там лучше видно его лицо. После скандала в СМИ эти фото были удалены из соцсетей, но читатель успел их сохранить.
Фотографии были выложены в Telegram 10 мая 2021 года, а сезон охоты на водоплавающую дичь в Чукотском АО открылся только 15 мая.
По данным «Новой газеты», на борту чартерного рейса из Магадана, который приземлился в аэропорту Анадыря 26 или 27 апреля, могли быть и другие депутаты городской и областной думы Магадана.
В чукотской полиции сообщили журналистам, что без согласования с Москвой они не могут прокомментировать ситуацию. «Москва запретила выдавать прессе какую-либо информацию. Хотя местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана», - сообщил представитель ГУМВД по Чукотке.
Депутат Александр Крамаренко является владельцем четырех квартир, земельного участка, 15 нежилых помещений, двух Lexus и одного Land Cruiser, а также пятью фирмами в сфере оказания транспортных услуг. Парламентарий заявил «Новой», что на Чукотке охотилась «целая куча людей», а фотография – это фотошоп.