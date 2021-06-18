Россия может возобновить авиасообщение с Турцией в начале июля
Россия может возобновить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 1 июля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом
Россия может возобновить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 1 июля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Источник сообщил, что оперштаб считает более безопасным снова запустить рейсы на турецкие курорты, поскольку ситуация с распространением COVID-19 в этой стране стабилизировалась, а в России, напротив, наблюдается резкий рост числа заражений.
Пока речь идет об открытии семи рейсов в неделю, но каким перевозчиком они будут выполняться, не уточняется. Напомним, что сейчас авиакомпания «Аэрофлот» выполняет два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул, однако стоимость билетов эконом-класса составляет минимум 30 тысяч рублей и доходит до 100 тысяч рублей в один конец.
Ранее российские туроператоры призвали власти открыть авиасообщение с Турцией, Грецией, Кипром, Болгарией и другими популярными туристическими странами, поскольку отечественные курорты сильно перегружены, а цены там очень высокие.