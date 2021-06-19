19 июня 2021, 10:29
Глава Хабаровского края перед выборами пообещал женщинам квартиры за рождение тройни
В своем Telegram-канале г-н Дегтярев написал, что деньги на покупку квартир для матерей-героинь выделят из краевого бюджета. Квартиры смогут получить женщины, у которых одновременно родятся трое и более детей
Фото: m.123ru.net
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал премировать местных женщин квартирами в случае рождения у них тройни.
В своем Telegram-канале г-н Дегтярев написал, что деньги на покупку квартир для матерей-героинь выделят из краевого бюджета. Квартиры смогут получить женщины, у которых одновременно родятся трое и более детей.
18 июня Михаил Дегтярев лично поздравил местную жительницу, которая родила троих дочерей. Врио губернатора, который планирует в сентябре избраться главой Хабаровского края, вручил молодой матери гарантийное письмо на покупку квартиры.