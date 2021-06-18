В Петербурге значительную часть ковидных пациентов составляют молодые люди
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди молодежи. Многие из них, несмотря на возраст, переносят болезнь в тяжелой форме
Фото: newsae.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди молодежи. Многие из них, несмотря на возраст, переносят болезнь в тяжелой форме.
По словам главы города, молодые люди сейчас составляют значительную часть пациентов, которые переносят коронавирус в тяжелой форме. «Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложненным течением заболевания», - заявил Беглов, слова которого приводит Znak.com.
В целом же ситуация с распространением коронавируса в Петербурге хоть и непростая, но контролируемая, отметил губернатор. На сегодняшний день резерв по свободным койкам для ковидных пациентов составляет 2500 единиц.