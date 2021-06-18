В Москве силовики задержали мундепа Кетеван Хараидзе, которая объявила об участии в выборах в Госдуму
В 0:30 сотрудники Следственного комитета забрали Кетеван Хараидзе на допрос, а по месту жительства мундепа был проведен обыск. Силовики изъяли у нее телефон, компьютер и две пятитысячные купюры
Фото: asafov.ru
В Москве задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе. Это произошло после того, как она объявила о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы.
По данным проекта «ОВД-Инфо», в 0:30 сотрудники Следственного комитета забрали Кетеван Хараидзе на допрос, а по месту жительства мундепа был проведен обыск. Силовики изъяли у нее телефон, компьютер и две пятитысячные купюры.
В чем связаны претензии правоохранительных органов к Кетеван Хараидзе, не сообщается.
«Никаких следственных действий не происходит. Хараидзе проходит как свидетель по какому-то делу», - сообщила глава предвыборного штаба мундепа Екатерина Успенская.