Счетная палата заявила о риске новых финансовых кризисов из-за роста ипотечного кредитования
Счетная палата России предупредила об опасности нового макроэкономического кризиса, который может спровоцировать ускоренный рост ипотечного кредитования. Сейчас темпы роста ипотечных кредитов не соответствуют темпам роста строительства и разгоняют цены на жилье
Счетная палата России предупредила об опасности нового макроэкономического кризиса, который может спровоцировать ускоренный рост ипотечного кредитования. Сейчас темпы роста ипотечных кредитов не соответствуют темпам роста строительства и разгоняют цены на жилье.
В отчете СП по итогам оценки эффективности бюджетных расходов на поддержку рынка ипотеки и жилищного строительства в 2019-2020 годах отмечается, что с прошлого года в России действуют «беспрецедентные» меры государственной поддержки рынка ипотеки и жилищного строительства.
На реализацию всех программ в 2019-2020 годах из федерального бюджета правительством было выделено 89 млрд рублей. В 2020 году доля программ господдержки в общем объеме выданных ипотечных кредитов оказалась рекордной и составила 26% в количественном выражении и почти 30% в денежном, сообщает «МБХ медиа».
Аудиторы отметили, что по опыту других стран можно смело говорить о том, что первоначальный эффект повышения доступности ипотечного финансирования после снижения ставок в итоге приводит к обратному негативному эффекту - снижению ценовой доступности покупки жилья. В Счетной палате в этой связи напомнили, что в 2020 году индекс роста цен на жилье на первичном рынке уже составил 12% к показателям 2019 года.
Кроме того, высокая долговая нагрузка частного сектора создает предпосылки для возникновения финансового кризиса.