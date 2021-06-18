18 июня 2021, 06:45
В Башкирии в спортзалы и театры будут пускать только привитых от коронавируса граждан
Так, в учреждения культуры и спортивные клубы будут пускать только привитых граждан при предъявлении сертификата о вакцинации. Также возможен допуск переболевших коронавирусом граждан, которые смогут подтвердить справкой наличие антител
Фото: uksrb.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров с 21 июня вводит в республике дополнительные антиковидные ограничения.
Так, в учреждения культуры и спортивные клубы будут пускать только привитых граждан при предъявлении сертификата о вакцинации. Также возможен допуск переболевших коронавирусом граждан, которые смогут подтвердить справкой наличие антител.
Радий Хабиров также сообщил, что в республике на сегодняшний день развернуты дополнительные 500 коек для ковидных пациентов, сообщает «Собеседник».