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Общество
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
18 июня 2021, 06:45

В Башкирии в спортзалы и театры будут пускать только привитых от коронавируса граждан

Так, в учреждения культуры и спортивные клубы будут пускать только привитых граждан при предъявлении сертификата о вакцинации. Также возможен допуск переболевших коронавирусом граждан, которые смогут подтвердить справкой наличие антител

В Башкирии в спортзалы и театры будут пускать только привитых от коронавируса граждан
Фото: uksrb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров с 21 июня вводит в республике дополнительные антиковидные ограничения.

Так, в учреждения культуры и спортивные клубы будут пускать только привитых граждан при предъявлении сертификата о вакцинации. Также возможен допуск переболевших коронавирусом граждан, которые смогут подтвердить справкой наличие антител.

Радий Хабиров также сообщил, что в республике на сегодняшний день развернуты дополнительные 500 коек для ковидных пациентов, сообщает «Собеседник».

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