Во Владимире бригада «скорой помощи» приехала с ковидным пациентом к зданию правительства
Во Владимире бригада «скорой помощи» привезла пациента с подтвержденным коронавирусом к зданию областного правительства. Таким образом медики попытали обратить внимание чиновников на нехватку мест в больницах
Во Владимире бригада «скорой помощи» привезла пациента с подтвержденным коронавирусом к зданию областного правительства. Таким образом медики попытали обратить внимание чиновников на нехватку мест в больницах.
Фельдшер и активистка профсоюза медработников «Действие» Анна Митюкова рассказала изданию «7х7», что карета «сокрой помощи» простояла около больницы 20 минут со включенными мигалками, но пациента так и не приняли. Позже свободное койко-место для него нашли в больнице Мурома, что в 130 км от Владимира.
Анна Митюкова отметила, что этот пациент не мог самостоятельно дышать, так как из-за инфекции у него отказало одно легкое.
По словам активистки, фельдшеры отвезли пациента к зданию областного правительства для выражения протеста с его согласия. На следующий день от медиков потребовали написать объяснительные, но проблем на работе у них не возникло.
Напомним, что осенью 2020 года во время второй волны коронавируса омские медики устроили аналогичную акцию. Из-за нехватки мест в больницах сотрудники «скорой» приехали с «тяжелой» пациенткой к зданию Минздрава. После этого, министр здравоохранения Ирина Солдатова была снята с должности. Сейчас чиновница находится в розыске по делу о нарушениях при использовании коронавирусных дотаций.