Ситуация с коронавирусом в Москве резко ухудшилась из-за индийского штамма
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о распространении в городе индийского штамма коронавируса, который специалисты считают более агрессивным уже известного уханьского штамма
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о распространении в городе индийского штамма коронавируса, который специалисты считают более агрессивным уже известного уханьского штамма. Именно этим объясняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в столице.
По словам Собянина, в Москву пришла новая мутация, более агрессивная, более тяжело переносимая и быстро распространяющаяся.
«Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба», - отметил мэр, слова которого приводит РИА Новости.
Градоначальник также сообщил, что заболеваемость в столице выросла в три раза, поэтому власти оставляют за собой право ввести временные жесткие ограничительные меры.
«Мы находимся очень близко к более жестким решениям, — временным, но жестким решениям по ограничениям», - добавил Сергей Собянин, которого цитирует «Интерфакс».