Прокуратура проверит расходы на поездку челябинских чиновников в Дубай
Прокуратура Челябинской области проводит проверку расходов регионального бюджета на организацию командировки мэра областного центра Натальи Котовой и ее подчиненных в Дубай
Прокуратура Челябинской области проводит проверку расходов регионального бюджета на организацию командировки мэра областного центра Натальи Котовой и ее подчиненных в Дубай.
Проверка проводится в рамках исполнения антикоррупционного законодательства. По ее результатам будет дана оценка законности действий органов власти, сообщает портал 74.ру со ссылкой на представителей прокуратуры.
По данным издания, мэр Челябинска Наталья Котова и ее подчиненные ездили в Дубай по программе Master of Public Administration от «Сколково». Выездное обучение проходило с 31 мая по 4 июня, однако поездка челябинских чиновников длилась с 29 мая по 5 июня.
В состав дубайской делегации вошли Наталья Котова, ее зам Владимир Шамне, глава областного Минэкономразвития Наталья Лугачева и замминстра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров.
Согласно тендерной документации, турфирмы «Вояж» и «Челябинское бюро международного туризма „Спутник“» оформили для чиновников авиабилеты стоимостью около 106 000 рублей, медицинскую страховку и забронировали номера в отеле DoubleTree by Hilton Dubai стоимостью 85 000 рублей.
В мэрии Челябинска заявили журналистам, что необходимость прилететь в Дубай за сутки до начала учебы обусловлена действующими на территории ОАЭ антиковидными требованиями и ограничениями.