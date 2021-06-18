Роспотребнадзор призвал распространить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан на все регионы
Анна Попова призвала распространить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан на все регионы страны. Пока обязательные прививки от коронавируса введены только в Москве, Подмосковье, Кемеровской и Сахалинской областях
Главный санитарный врач России Анна Попова призвала распространить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан на все регионы страны. Пока обязательные прививки от коронавируса для работников сфер услуг, торговли, ЖКХ, общепита и транспорта введены только в Москве, Подмосковье, Кемеровской и Сахалинской областях.
Глава Роспотребнадзора считает, что обязательную вакцинацию от коронавируса необходимо ввести для граждан, чья работа подразумевает частые контакты с разными людьми.
Анна Попва отметила, что обязательную иммунизацию отдельных категорий групп населения власти начинают использовать в ситуациях, которые угрожают большому количеству людей. Так было при распространении кори и других инфекций, и коронавирус не должен быть исключением.
«В первую очередь для тех категорий, которые связаны с постоянным контактом с людьми, — нужно защитить самих работников и людей, которым они оказывают услуги и реализуют товары», - заявила глава Роспотребнадзора, слова которой приводит ТАСС.