Депутата Максима Резника задержали по делу о наркотиках. Он считает это местью за критику Александра Беглова
В Санкт-Петербурге задержали депутата Законодательного Собрания Максима Резника. Он проходит подозреваемым по делу о наркотиках, которые были найдены у родственника его жены
В Санкт-Петербурге задержали депутата Законодательного Собрания Максима Резника. Он проходит подозреваемым по делу о наркотиках, которые были найдены у родственника его жены.
Накануне силовики провели обыски в квартире и на даче Максима Резника, допросили его, а затем задержали в качестве подозреваемого.
В Следственном комитете по Санкт-Петербургу сообщили, что у них собрано достаточно доказательств для предъявления Максиму Резнику обвинения в незаконном обороте наркотических средств.
Напомним, что в марте 2021 года у родственника Максима Резника Ивана Дорофеева нашли наркотик растительного происхождения. Когда следователи пришли с обыском к Дорофееву, там находился депутат. Они обсуждали семейные вопросы. Позже родственник парламентария сообщил через своего адвоката, что следователи принуждали его дать показания против Резника, однако он отказался.
С марта Максим Резник находился по этому делу в статусе свидетеля, а накануне выборов следователи изменили его процессуальный статус на подозреваемого. Депутат уверен, что преследование связано с его жесткой критикой партии «Единая Россия» и лично губернатора северной столицы Александра Беглова, а также заявлением об участии в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.