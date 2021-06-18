РГГУ заказал за 12 млн рублей программу отслеживания протестных настроений среди студентов
РГГУ разместил на портале госзакупок заявку на поставку программного обеспечения для «информационно-аналитической системы мониторинга, сбора и автоматизированного риск-анализа больших данных из открытых источников сети Интернет»
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) разместил на портале госзакупок заявку на поставку программного обеспечения для «информационно-аналитической системы мониторинга, сбора и автоматизированного риск-анализа больших данных из открытых источников сети Интернет». Стоимость контракта составляет 12 млн рублей.
В тендерной документации указано, что в данном ПО должна быть предусмотрена возможность поиска на сайтах по ключевым словам. Поиск должен осуществляться в любых информационных ресурсах, включая RSS-потоки, блоги, форумы, чаты, социальные сети (в том числе в deepweb и darkweb), сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на «РосКомСвободу».
Заказчик указал, что программа должна сама распознавать ключевые элементы упоминаний (речь идет о конкретных людях, организациях, географических объектах, брендах и т.д.), распознавать характер упоминания (позитив, негатив), а также вести статистический анализ частоты упоминаний.
В задачи программы входит оперативный анализ информационных материалов в области образования, студенчества, молодежной политики, опубликованных на сайтах, в соцсетях, блогах и форумах, «представляющих интерес для заказчика», а также сбор «проблемных публикаций, в том числе резонансных тем, требующих оперативного реагирования».
Программа должна выделять лидеров мнений в студенческой и преподавательской среде, анализировать риски и угрозы в их отношении, анализировать уровень протестных настроений среди студентов и определять уровень напряженности в вузах.