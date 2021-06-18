Власти Москвы продлят антиковидные ограничения для бизнеса. Ситуация с COVID-19 ухудшается
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице. Градоначальник отметил, что такая динамика распространения инфекции не наблюдалась в предыдущие кризисы с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице. Градоначальник отметил, что такая динамика распространения инфекции не наблюдалась в предыдущие кризисы с COVID-19, сообщает РИА Новости.
Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова в свою очередь отметила, что нынешние показатели по коронавирусу продолжают ухудшаться, а рост госпитализаций составляет более 70%. При сохранении текущих темпов распространения инфекции койко-места в больницах могут закончиться через 2-3 недели.
По данным Forbes, московские власти планируют продлить антиковидные ограничения для бизнеса минимум на одну неделю. Напомним, что с 13 июня в столице запретили ночную работу кафе и ресторанов, закрыли детские игровые комнаты, а фудкорты могут работать только на доставку.
Forbes со ссылкой на источники в мэрии также сообщает, что власти рассматривают вопрос о введении локлауна, однако официально чиновники данную информацию отрицают.
Другой источник рассказал, что мэрия Москвы может ввести ограничения для непривитых граждан. О каких именно ограничениях идет речь, не сообщается.