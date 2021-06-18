Власти Петербурга выделили из бюджета 15 млн рублей на создание TikTok House
В Колпинском районе Санкт-Петербурга появится молодежное пространство с TikTok House, которое будет включать творческие мастерские и коворкинг-зону. Инициатива по созданию такого пространства победила в проекте «Твой бюджет»
Фото: tiktokk.ru
В Колпинском районе Санкт-Петербурга появится молодежное пространство с TikTok House, которое будет включать творческие мастерские и коворкинг-зону. Инициатива по созданию такого пространства победила в проекте «Твой бюджет».
Власти Петербурга выделили на создание TikTok House из городского бюджета 15 млн рублей.
Автором этой инициативы стал Матвей Большаков, который отметил, что в Колпино вообще нет места для молодежи, поэтому они вынуждены ездить в центр северной столицы.
В конкурсе «Твой бюджет» также участвовали проекты по созданию детского автогородка, площадки для уличных танцоров, эко-парка и экологического центра в детских садах. Однако лучшим проектом бюджетная комиссия Колпинского района признала TikTok House.