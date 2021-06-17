Московским работодателям разрешили отстранять от работы и не платить зарплату непривитым работникам
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов заявил, что мэрия одобрила соответствующее предложение бизнес-сообщества в связи с объявленной в городе обязательной вакцинацией для некоторых категорий граждан
В Москве работодателям разрешили отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников, которые отказываются сделать прививку от коронавируса. Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов заявил, что мэрия одобрила соответствующее предложение бизнес-сообщества в связи с объявленной в городе обязательной вакцинацией для некоторых категорий граждан.
Столичные власти обещали не привлекать к ответственности работодателей, которые не будут допускать к исполнению обязанностей непривитых работников и не будут платить им зарплату, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее власти Москвы обязали вакцинировать 60% работников торговли, сферы услуг, общественного питания, предприятий ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения и государственных служащих.