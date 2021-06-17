Выпускники школы-интерната для одаренных детей при МГУ рассказали о домогательствах со стороны учителя физики
Выпускники школы-интерната для одаренных детей СУНЦ МГУ рассказали о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя физики Сергея Сергеева, которые продолжались много лет
Выпускники школы-интерната для одаренных детей СУНЦ МГУ рассказали о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя физики Сергея Сергеева, которые продолжались много лет.
Издание «Проект» сообщило, что Сергей Сергеев является успешным преподавателем, лауреатом множества наград и премий, а также руководителем школьного клуба водного туризма.
Выпускники школы-интерната рассказали журналистам, что педагог совершал действия сексуального характера по отношению к ним у себя дома, в учебном заведении и во время походов. Некоторые потерпевшие сообщили, что Сергеев во время походов фотографировал детей в обнаженном виде.
О домогательствах «Проекту» рассказали 12 учеников школы-интерната для одаренных детей. При этом руководство учебного заведения не планирует проводить проверку или отстранять Сергеева от работы, потому что «у них нет для этого юридической возможности», сообщила журналистка издания Юлия Лукьянова.
Кто касается пострадавших детей, то они не будут инициировать возбуждение уголовного дела в отношении Сергеева в связи с истечением срока давности преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но хотят добиться отстранения педагога от работы с детьми.
Сергей Сергеев продолжает работать в школе и преподавать на физическом факультете МГУ. Он также открыл лабораторию научного творчества ЛАНАТ и вместе со «Сколково» запустил конкурс научных проектов «Шустрик». Его мероприятия ранее посещали бывший премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель «Сколково» Аркадий Дворкович.