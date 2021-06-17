«РосКомСвобода» готовит коллективный иск к Роскомнадзору из-за замедления Twitter
Организация «РосКомСвобода» готовит коллективный иск к Роскомнадзору из-за решения ведомства замедлить трафик Twitter. Юристы организации призвали пользователей соцсети присоединиться к этому иску, если они исчитают себя пострадавшими от действий РКН
Организация «РосКомСвобода» готовит коллективный иск к Роскомнадзору из-за решения ведомства замедлить трафик Twitter. Юристы организации призвали пользователей соцсети присоединиться к этому иску, если они исчитают себя пострадавшими от действий РКН.
В «РосКомСвободе» назвали замедление Twitter новым этапом цензуры «с применением централизованной системы управления интернет-трафиком, созданной в рамках закона «о суверенном интернете»».
Организация отметила, что раньше цензура осуществлялась властями через операторов связи, а теперь Роскомнадзор может делать это самостоятельно и по своему усмотрению. Фактически РКН получил возможность блокировать неудобные сайты без соответствующего решения суда.
В иске отмечается, что в российском законодательстве нет нормы, которая разрешала бы надзорным ведомствам замедлять доступ к интернет-ресурсам. Для обоснования замедления Роскомнадзор использует размытые формулировки закона о «суверенном интернете» (закона об «изоляции рунета»).