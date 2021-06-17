Петербургский депутат Максим Резник стал подозреваемым по делу о наркотиках
Накануне силовики провели обыски в квартире и на даче депутата, а его самого доставили на допрос. Позже стало известно, что Резнику сменили процессуальный статус со свидетеля на подозреваемого
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максим Резник стал подозреваемым по дело о наркотиках, по которому ранее был задержан родственник его супруги.
Накануне силовики провели обыски в квартире и на даче депутата, а его самого доставили на допрос. Позже стало известно, что Резнику сменили процессуальный статус со свидетеля на подозреваемого.
«Фонтанка» сообщает, что при обыске из квартиры депутата силовики изъяли кулинарные весы и ключи от банковских ячеек.
Родственника Максима Резника Ивана Дорофеева арестовали по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в марте текущего года. Мужчина ранее сообщил, что следователи принуждали его дать показания против родственника-депутата, однако он оказался его «оговаривать».
Сам Максим Резник накануне заявил, что после того, как власти выжили из страны Дмитрия Гудкова и арестовали Андрея Пивоварова за репост, он каждый день ждал аналогичных действий в отношении себя. «Там явно фабрикуется какое-то уголовное дело против меня», - заявил депутат в эфире радиостанции «Эхо Москвы».