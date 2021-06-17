В Калининградской области ввели дополнительные антиковидные ограничения
По решению губернатора и регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, с 17 по 30 июня предприятия общественного питания могут работать с 00.00 до 6:00 только навынос и доставку
Власти Калининградской области ввели новые антиковидные запреты в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
По решению губернатора и регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, с 17 по 30 июня предприятия общественного питания могут работать с 00.00 до 6:00 только навынос и доставку. Число участников массовых мероприятий сокращается до 150 человек, а кафе и фуд-корты в торговых центрах должны ограничить количество посадочных мест до 50%.
В Калининградской области с 17 июня усиливается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в торговых объектах. Работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленную работу.
Калининградским отелям также запрещено заселять детские туристические группы, прибывшие из других регионов.
По данным калининградского управления Роспотребнадзора, число заразившихся COVID-19 на этой неделе выросло более чем на 20%. В региональных больницах занято 415 коек для ковидных пациентов из 541.