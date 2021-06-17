В Подмосковье непривитых от коронавируса таксистов и водителей автобусов отстранят от работы
В Московской области с 15 июля водители такси и автобусов, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции, не будут допускаться к работе. Агрегаторы такси должны будут отключить непривитых водителей от заказов
В Московской области с 15 июля водители такси и автобусов, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции, не будут допускаться к работе. Агрегаторы такси должны будут отключить непривитых водителей от заказов.
Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков сообщил РИА Новости, что информация о необходимости вакцинации должна быть доведена до всех водителей. До 15 июля все они должны быть привиты хотя бы первым компонентом вакцины. В противном случае водители будут отстранены от работы и отключены от заказов.
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции будут проводить проверки водителей на наличие сертификатов о вакцинации против COVID-19.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об обязательной вакцинации 60% госслужащих и работников сферы услуг.