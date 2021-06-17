Кузен Дмитрия Медведева из расследования «Он вам не Димон» стал владельцем фермы по выращиванию мидий
Бизнесмен Андрей Медведев, которого соратники оппозиционера Алексея Навального называли двоюродным братом бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, стал владельцем краснодарской компании «Сады моря». Эта фирма занимается выращиванием мидий
Бизнесмен Андрей Медведев, которого соратники оппозиционера Алексея Навального называли двоюродным братом бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, стал владельцем краснодарской компании «Сады моря». Эта фирма занимается выращиванием мидий.
По данным «Коммерсанта», некоторое время назад «Сады моря» принадлежали Дарине Ширченко. В 2018 году фирма сообщила, что планирует разводить до 330 тонн мидий в год, а в 2019 году она получила право заключения договора пользования на 20 лет участком акватории реки Шапсухо, которая впадает в Черное море.
Сам Андрей Медведев подтвердил, что стал владельцем «Садов моря» и отметил, что этот бизнес по масштабу сравним с личным хозяйством.
Напомним, что Андрей Медведев фигурирует в фильме-расследовании Алексея Навального и его команды «Он вам не Димон» о тайных активах бывшего главы правительства Дмитрия Медведева. Борцы с коррупцией называли двоюродного брата Дмитрия Медведева управляющим агрокомплексом «Мансурово» в Курской области, который находится недалеко от усадьбы экс-премьера, и связывали его с сельскохозяйственными компаниями «Сейм-Агро», «Мост-агро» и «Ключ-агро».