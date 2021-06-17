Сенатор от Липецкой области Олег Королев подал в отставку из-за ДТП
Бывший губернатор Липецкой области и член Совета Федерации от этого региона Олег Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий. По неофициальным данным, в отставку сенатор подал из-за ДТП, которое произошло в мае текущего года
Бывший губернатор Липецкой области и член Совета Федерации от этого региона Олег Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий. По неофициальным данным, в отставку сенатор подал из-за ДТП, которое произошло в мае текущего года.
В Совете Федерации агентству ТАСС сообщили, что Олег Королев попросил снять его с должности сенатора «по состоянию здоровья».
В мае в соцсетях было опубликовано видео, на котором «Лексус» сенатора едет со спущенными колесами, сбивает дорожные знаки и едва не устраивает несколько аварий. Машину Королева остановили сотрудники полиции, однако от медосвидетельствования он отказался.
По словам очевидцев, Олег Королев находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сам же сенатор заявлял, что ему стало плохо с сердцем.