17 июня 2021, 13:55
Власти Крыма объяснились из-за видео с плывущими за лодкой Сергея Аксенова сотрудниками МЧС
В социальных сетях набирает популярность видеозапись, на которой глава Крыма Сергей Аксенов на моторной лодке инспектирует затопленную из-за тропических ливней Керчь, а за ним синхронно кролем плывут трое мужчин
Фото: Крым 24
В социальных сетях набирает популярность видеозапись, на которой глава Крыма Сергей Аксенов на моторной лодке инспектирует затопленную из-за тропических ливней Керчь, а за ним синхронно кролем плывут трое мужчин.
Самые внимательные интернет-пользователи обратили внимание, что пловцы одеты в форму сотрудников МЧС.
В пресс-службе управления МЧС по Крыму заявили, что это местные жители «надели эти костюмы» и «ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова».
Позже сам Сергей Аксенов заявил, что пловцами все же были сотрудники МЧС в гидрокостюмах, но таким образом они сопровождали все лодки и «плавали все утро», за что им огромная благодарность. Глава Крыма также призвал журналистов и интернет-пользователей не паразитировать на этой теме.