Силовики проводят обыск по месту жительства петербургского депутата Максима Резника
Следственные мероприятия могут быть связаны с уголовным делом по «наркотической» статье, которое было возбуждено в отношении родственника депутата. Максим Резник по этому делу проходит свидетелем
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к оппозиционному депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику.
Портал 78.ru сообщает, что следственные мероприятия могут быть связаны с уголовным делом по «наркотической» статье, которое было возбуждено в отношении родственника депутата. Максим Резник по этому делу проходит свидетелем.
Родственник жены депутата Иван Дорофеев проходит обвиняемым по «наркотической» статье. По версии следствия, он приобрел наркотик растительного происхождения.
Ранее адвокат Дорофеева Тимур Рзаев рассказывал «МБХ медиа», что следователи вынуждают его подзащитного дать показания против Резника и обещают за это смягчить ему меру пресечения. Дорофеев заявил следователям, что собирается «никого оговаривать».